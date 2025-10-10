Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с Днём Республики

Кто вложил и сегодня вкладывает свой труд, энергию и душу в его процветание, сказал Глава Башкортостана Радий Хабиров в своем выступлении на торжественном мероприятии, посвященном Дню республики.
«Сердечно благодарю наших тружеников — рабочих, аграриев, учителей, врачей, ученых, инженеров. Всех, кто своим ежедневным трудом обеспечивает успехи республики, наше общее движение вперёд», — сказал руководитель региона.
Радий Хабиров отметил, что сегодня, спустя 80 лет после Великой Победы, страна достойно проходит главные в жизни нашего поколения испытания.
"Как их героические деды и прадеды, наши воины проявляют в боях стойкость, мужество и верность долгу. Сотни из них удостоены государственных наград. 14 уроженцев Башкортостана стали Героями Российской Федерации, 8 из них посмертно. Недавно с болью в сердце мы проводили в последний путь одного из них — Героя России, старшего лейтенанта Ильдара Суфиярова. Подвиги наших воинов навсегда вписаны в историю Отечества.
Мы будем вечно хранить в сердцах имена всех тех, кто отдал свою жизнь за Родину", — сказал Глава региона.
Участники торжественного собрания почтили светлую память павших минутой молчания.
«В то время, когда наши воины мужественно сражаются на передовой, мы крепим надёжный тыл. На передовую и в новые регионы направлены 162 гуманитарных конвоя. Мы реализуем 54 меры поддержки участников СВО и членов их семей. Практически удвоили объем выделенных на эти цели средств — с 13 до более чем 30 млрд рублей. В этой работе участвует весь Башкортостан. Сердечное спасибо всем жителям республики за реальную помощь нашим воинам и их близким», — сказал Радий Хабиров.