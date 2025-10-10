Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с Днём Республики

«В то время, когда наши воины мужественно сражаются на передовой, мы крепим надёжный тыл. На передовую и в новые регионы направлены 162 гуманитарных конвоя. Мы реализуем 54 меры поддержки участников СВО и членов их семей. Практически удвоили объем выделенных на эти цели средств — с 13 до более чем 30 млрд рублей. В этой работе участвует весь Башкортостан. Сердечное спасибо всем жителям республики за реальную помощь нашим воинам и их близким», — сказал Радий Хабиров.