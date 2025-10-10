«Не сунет нос никто». Лукашенко сказал скоординировать военное сотрудничество в СНГ

Президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании Совета глав государств СНГ в Душанбе высказался о военном сотрудничестве в СНГ, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Белорусский лидер на саммите в Душанбе сказал, что в СНГ следует выработать стратегию и восстановить общее экономическое пространство, чтобы затем скоординировано действовать на международной арене в области торгово-экономического сотрудничества. Таким образом Лукашенко экспромтом предложил план действий для СНГ.
— Все остальное — за независимыми суверенными государствами, — сказал он.
Затем еще глава Беларуси высказался о военном сотрудничестве в СНГ.
— Скоординировать и военное сотрудничество таким образом, что сюда не сунет нос никто, — уверен белорусский лидер.
Однако Александр Лукашенко указал и на необходимость найти ответы на самые серьезные и глобальные опросы, и ни в коем случае не затронуть амбиции каждого из государств. Он заявил, что все это следует начинать делать сейчас.
При этом белорусский лидер подчеркнул, что он никого не агитирует за восстановление Советского Союза так как сегодня это невозможно. Однако повторил, что экономическое пространство следует сохранить.
— Сделать так чтобы к нам, в наше экономическое пространство могли зайти только те, кого мы сюда пустим. Также как и в других странах и организациях, — рассказала белорусский президент.
Резюмируя, Александр Лукашенко добавил, что действовать во вне странам также нужно скоординированно, в том числе в области военно-промышленного сотрудничества, продовольственной безопасности и т.д.
