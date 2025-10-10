Узбекистан нацелен на расширение практического сотрудничества в СНГ — Мирзиёев

С удовлетворением отмечено, что объем товарооборота Узбекистана с партнерами по СНГ в прошлом году увеличился на 11%, и этот показатель продолжает расти в текущем году. Такие показатели связаны с углублением межотраслевой кооперации и увеличением потоков взаимных инвестиций.