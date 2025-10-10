Белый дом обвинил Нобелевский комитет в политизированности

«Президент [США Дональд] Трамп продолжит заключать мирные соглашения, прекращать войны и спасать жизни. Нобелевский комитет доказал, что ставит политику выше мира», — написал Чунг.
Он добавил, что у американского лидера сердце гуманиста и никогда не будет никого, кто «мог бы сдвинуть горы одной лишь силой воли».
Нобелевскую премию мира 10 октября присудили венесуэльскому политику Марии Корине Мачадо за борьбу за демократические права народа Венесуэлы и стремление к мирному переходу от диктатуры к демократии.
