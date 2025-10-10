Ричмонд
+9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Токаев провел встречу с Владимиром Путиным в Душанбе

Сегодня, 10 октября 2025 года, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом России Владимиром Путиным в Душанбе, сообщает Zakon.kz.

Источник: akorda.kz

Встреча состоялась после выступления Токаева на заседании Совета глав государств Содружества независимых государств (СНГ).

Путин поприветствовал Токаева и заявил, что очень рад встретиться отдельно.

Поговорить о развитии наших двухсторонних отношений, сверить часы по международным сюжетам. Все очень важно. Мы очень дорожим отношениями с Казахстаном. Могу смело сказать, что у нас особые отношения. И не только благодаря нашим личным, добрым, дружеским отношениям. Но и в силу того, что Казахстан и Россия в известной степени являются инициаторами интеграционных процессов на постсоветском пространстве. Казахстан в свое время выступил инициатором ЕврАзЭС и активно сейчас продвигает очень многие вопросы.

Владимир Путин

По его словам, у Казахстана и России много и двусторонних вопросов, которые требуют постоянного внимания.

Со своей стороны хотел бы вас поблагодарить за ваше отношение к развитию российско-казахстанских связей. Уверен, что и сейчас наша встреча в таком двустороннем формате пойдет безусловно на пользу развитию наших связей.

Владимир Путин

Далее выступил Токаев, также поблагодарив президента России за возможность встретиться в Душанбе.

После столь напряженных двух дней работы. Это очень важная для меня, для нас встреча. 12 ноября, буквально через пару недель, состоится мой официальный визит по вашему приглашению в Россию. Мы придаем очень важное значение этому событию, готовимся, считаем, что в каком-то смысле оно будет рубежным сточки зрения придания дополнительного импульса нашему стратегическому партнерству и союзничеству.

Касым-Жомарт Токаев