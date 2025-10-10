Токаев провел встречу с Владимиром Путиным в Душанбе

Встреча состоялась после выступления Токаева на заседании Совета глав государств Содружества независимых государств (СНГ).
Путин поприветствовал Токаева и заявил, что очень рад встретиться отдельно.
Поговорить о развитии наших двухсторонних отношений, сверить часы по международным сюжетам. Все очень важно. Мы очень дорожим отношениями с Казахстаном. Могу смело сказать, что у нас особые отношения. И не только благодаря нашим личным, добрым, дружеским отношениям. Но и в силу того, что Казахстан и Россия в известной степени являются инициаторами интеграционных процессов на постсоветском пространстве. Казахстан в свое время выступил инициатором ЕврАзЭС и активно сейчас продвигает очень многие вопросы.
По его словам, у Казахстана и России много и двусторонних вопросов, которые требуют постоянного внимания.
Со своей стороны хотел бы вас поблагодарить за ваше отношение к развитию российско-казахстанских связей. Уверен, что и сейчас наша встреча в таком двустороннем формате пойдет безусловно на пользу развитию наших связей.
Далее выступил Токаев, также поблагодарив президента России за возможность встретиться в Душанбе.
После столь напряженных двух дней работы. Это очень важная для меня, для нас встреча. 12 ноября, буквально через пару недель, состоится мой официальный визит по вашему приглашению в Россию. Мы придаем очень важное значение этому событию, готовимся, считаем, что в каком-то смысле оно будет рубежным сточки зрения придания дополнительного импульса нашему стратегическому партнерству и союзничеству.