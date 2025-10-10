Токаев провел встречу с Владимиром Путиным в Душанбе

Поговорить о развитии наших двухсторонних отношений, сверить часы по международным сюжетам. Все очень важно. Мы очень дорожим отношениями с Казахстаном. Могу смело сказать, что у нас особые отношения. И не только благодаря нашим личным, добрым, дружеским отношениям. Но и в силу того, что Казахстан и Россия в известной степени являются инициаторами интеграционных процессов на постсоветском пространстве. Казахстан в свое время выступил инициатором ЕврАзЭС и активно сейчас продвигает очень многие вопросы.