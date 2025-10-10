СМИ: в Испании отреагировали на предложение Трампа «вышвырнуть» ее из НАТО

Для добровольного выхода требуется, чтобы с момента присоединения страны к альянсу прошло не менее 20 лет, а также 12 месяцев с момента уведомления до вступления выхода в силу, поясняют они. Ни одна страна не была исключена из НАТО за ее более чем 75-летнюю историю. Некоторые страны сократили свое военное участие (например, Франция в период с 1966 по 2009 год), но не вышли из альянса. В 1986 году Испания провела референдум о своем пребывании, но решила остаться членом НАТО.