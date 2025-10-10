СМИ: в Испании отреагировали на предложение Трампа «вышвырнуть» ее из НАТО

Выступая на совместной пресс-конференции в Вашингтоне с президентом Финляндии Александром Стуббом, Трамп сказал, что Испания является «одним из отстающих» по оборонным обязательствам среди 32 членов НАТО. По его словам, у Испании, которая присоединилась к альянсу в 1982 году, «не было веских доводов» для того, чтобы отказаться наращивать расходы на военные цели до требуемого НАТО уровня. «Может, стоит вышвырнуть их (Испанию) из НАТО?» — предположил он.
Испанское правительство хладнокровно отреагировало на заявление Трампа, подчеркнув, что Испания выполняет «свои задачи по наращиванию потенциала» так же, как и Соединенные Штаты, пишет испанская газета El Nuevo Herald. Более того, в случае исключения Испании из альянса в стране начнет действовать запрет на размещение, хранение или ввоз ядерного оружия и постепенно будет сокращено военное присутствие американских баз и объектов НАТО, обращает внимание испанская газета El Mundo. К тому же изгнание Испании из военного блока нарушит его внутреннюю сплоченность и может подорвать доверие к альянсу перед лицом внешних угроз, считает интернет-издание AS.
В свою очередь, лидер оппозиционной испанской «Народной партии» (Parido Popular) Альберто Нуньес Фейоо считает, что выпад Трампа направлен не на Испанию, а на ее премьер-министра Педро Санчеса:
Проблема не в Испании. Испания — надежный, гордый и преданный партнер НАТО. Проблема в Санчесе.
По словам Фейоо, Испания не должна расплачиваться за «его легкомыслие и безответственность». Фейоо заверил, что в стране знают, кто является ее союзниками и Испания не выйдет из состава НАТО, а вот Санчесу, на его взгляд, грозит отставка. Его поддержал лидер оппозиционной партии Vox Сантьяго Абаскаль, который назвал Санчеса «величайшим бедствием, которое Испания пережила за долгое время», и обвинил его в нанесении «серьезного ущерба» безопасности Испании и ее национальным интересам.
Для добровольного выхода требуется, чтобы с момента присоединения страны к альянсу прошло не менее 20 лет, а также 12 месяцев с момента уведомления до вступления выхода в силу, поясняют они. Ни одна страна не была исключена из НАТО за ее более чем 75-летнюю историю. Некоторые страны сократили свое военное участие (например, Франция в период с 1966 по 2009 год), но не вышли из альянса. В 1986 году Испания провела референдум о своем пребывании, но решила остаться членом НАТО.
Euractiv напоминает, что во время первого президентского срока в Белом доме Трамп делал аналогичные комментарии по поводу отзыва защиты НАТО из стран, которые, по его мнению, тратили слишком мало на оборону, например Норвегии и Исландии.
На июньском саммите лидеры НАТО договорились увеличить расходы на оборону к 2035 году до 5% от ВВП, разделив их на две части: 3,5% расходов пойдут на основные военные нужды, включая личный состав и вооружение, а 1,5% — на траты, связанные с обороной, например на инфраструктуру.
Санчес тогда, заявил, что Мадрид увеличит свой оборонный бюджет всего до 2,1% ВВП (в 2025 году Испания направила на эти цели 2% ВВП, или около 33 млрд евро) и потребовал освободить его страну от цели, согласованной альянсом. Он подчеркнул, что не видит смысла увеличивать военные расходы, так как Испании Россия не грозит:
Наша угроза заключается не в том, что Россия перебрасывает свои войска через Пиренеи.
Как напоминает испанское интернет-издание The Olive Press, этот шаг привел Трампа вярость и он пригрозил, что заставит Испанию «платить вдвое больше» в рамках любой будущей торговой сделки США. «Я думаю, что Испания ужасна», — сказал он журналистам после июньского саммита, обвинив Санчеса в «халяве» за счет других членов НАТО.