Арестованных в Екатеринбурге азербайджанцев не отдадут на обмен

«После встречи президентов Путина и Алиева появилась надежда, что арестованным как минимум смягчат меру пресечения или даже отдадут их на обмен, но этого не произошло. По данным из следствия, ничего не поменяется, все останутся в СИЗО», — сказал инсайдер.
ЕАН сообщал, что накануне, 9 октября, в Душанбе встретились президенты Владимир Путин и Ильхам Алиев. Встреча прошла хорошо, а при прощании президенты даже обнялись.
После этого был освобожден из СИЗО глава бакинского корпункта российского информационного агентства «Sputnik Азербайджан» Игорь Картавых. Журналиста арестовали вместе с группой россиян-эмигрантов в конце июня в ответ на аресты в Екатеринбурге.
В настоящий момент в Екатеринбурге под арестом находятся Мазахир, Акиф, Аяз, Бакир и Камал Сафаровы, Ахлиман Гянджиев, Азиз Абасов, Шахин Шыхлински и его сын Мутвалы.