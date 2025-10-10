Лукашенко и другие лидеры стран СНГ около часа общались в закрытом формате после саммита

По итогам саммита главы государств подписали пакет документов. Одним из значимых решений стало создание формата «СНГ плюс», который станет платформой для сотрудничества стран СНГ с другими государствами, их объединениями и международными организациями, заинтересованными в установлении взаимодействия с Содружеством. Были приняты и другие документы о сотрудничестве в различных сферах.