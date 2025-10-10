Ричмонд
Лукашенко и другие лидеры стран СНГ около часа общались в закрытом формате после саммита

10 октября, Душанбе /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко и другие лидеры стран СНГ около часа общались в закрытом формате. Общение состоялось после заседания Совета глав государств СНГ в Душанбе, сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

По завершении саммита для глав государств Содружества организовали официальный прием от имени Президента Таджикистана Эмомали Рахмона. После обеда у лидеров была возможность провести встречу в закрытом формате, которая продолжалась около часа.

На фотографиях, которые опубликованы в Telegram-канале «Пул Первого», Александра Лукашенко можно увидеть за общением с зарубежными коллегами.

Лукашенко на саммите СНГ обозначил стратегические направления в деятельности Содружества Стали известны подробности международных контактов Лукашенко на полях саммита СНГ «Давайте видеть партнеров друг в друге». Лукашенко про укрепление экономического фундамента СНГ.

Как сообщалось БЕЛТА, Президент Беларуси 10 октября принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в Душанбе. Белорусский лидер в своем выступлении в узком формате обозначил стратегические направления в деятельности Содружества. Среди них он назвал обеспечение безопасности и сохранение мира, укрепление прочности экономик государств СНГ и авторитета организации на международной арене, сохранение традиций межкультурной коммуникации и гуманитарное сотрудничество.

По итогам саммита главы государств подписали пакет документов. Одним из значимых решений стало создание формата «СНГ плюс», который станет платформой для сотрудничества стран СНГ с другими государствами, их объединениями и международными организациями, заинтересованными в установлении взаимодействия с Содружеством. Были приняты и другие документы о сотрудничестве в различных сферах.

