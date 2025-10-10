Пресс-секретарь Наталья Эйсмонт раскрыла планы Лукашенко на декабрь 2025 года

Пресс-секретарь Наталья Эйсмонт сказала, что президент Беларуси Александр Лукашенко планирует на декабрь 2025 года, пишет ТАСС.
В частности, Эйсмонт заявила, что Лукашенко примет участие в неформальной встрече лидеров стран СНГ в декабре текущего года.
— Это традиция, которой много лет. Как поступит приглашение, мы обязательно его примем, — пояснила она.
Ранее также глава Администрации президента Крутой раскрыл планы Лукашенко до конца 2025 года.
Еще мы писали, что Александр Лукашенко сказал скоординировать военное сотрудничество в СНГ: «Не сунет нос никто». Также белорусский президент экспромтом предложил план действий для СНГ.
Также Лукашенко отреагировал на приезд Пашиняна на саммит СНГ в Душанбе.