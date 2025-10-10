Ричмонд
+9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пресс-секретарь Наталья Эйсмонт раскрыла планы Лукашенко на декабрь 2025 года

Эйсмонт раскрыла планы Лукашенко на декабрь 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Пресс-секретарь Наталья Эйсмонт сказала, что президент Беларуси Александр Лукашенко планирует на декабрь 2025 года, пишет ТАСС.

В частности, Эйсмонт заявила, что Лукашенко примет участие в неформальной встрече лидеров стран СНГ в декабре текущего года.

— Это традиция, которой много лет. Как поступит приглашение, мы обязательно его примем, — пояснила она.

Ранее также глава Администрации президента Крутой раскрыл планы Лукашенко до конца 2025 года.

Еще мы писали, что Александр Лукашенко сказал скоординировать военное сотрудничество в СНГ: «Не сунет нос никто». Также белорусский президент экспромтом предложил план действий для СНГ.

Также Лукашенко отреагировал на приезд Пашиняна на саммит СНГ в Душанбе.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше