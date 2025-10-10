Екатеринбург стал лучшим в реализации проектов КРТ

Достижения в сфере реализации проектов комплексного развития территорий (КРТ) отметил директор департамента КРТ Минстроя РФ Мария Синичич. По количеству проектов, реализуемых в стране, Екатеринбург занял лидирующие позиции. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.
— Сегодня у нас реализуются 30 проектов КРТ на общей площади 240 гектаров. В областном центре есть пример, когда за полгода застройщик на Шефской — Энтузиастов — Баумана расселил из старого фонда 200 семей, — сообщал ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер.
Потенциал всех проектов КРТ — 2,4 миллиона квадратных метров жилья. С начала реализации программ новое жилье получили 1,3 тысяч жителей региона. За последние пять лет в проекты направлено более 30 миллиардов рублей.
Как отметил исполняющий обязанности строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Григорий Сурганов, министерству удалось добиться, чтобы проекты реализовывали не только в крупных городах области, но и в отдаленных муниципалитетах. КРТ запустили в Красноуфимске, Белоярском округе, Нижнем Тагиле и Новоуральске.