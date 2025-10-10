Екатеринбург стал лучшим в реализации проектов КРТ

Как отметил исполняющий обязанности строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Григорий Сурганов, министерству удалось добиться, чтобы проекты реализовывали не только в крупных городах области, но и в отдаленных муниципалитетах. КРТ запустили в Красноуфимске, Белоярском округе, Нижнем Тагиле и Новоуральске.