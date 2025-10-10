Путин описал ситуацию в отношениях с Баку как кризис эмоций

«Вы знаете, я бы даже не говорил, что у нас был какой-то кризис межгосударственных отношений. Почему? Если бы это был кризис межгосударственных отношений, то тогда у нас не было бы роста торгово-экономических связей», — сказал он.
Путин добавил, что «значительный рост» этих связей продолжился. «Какой же это кризис межгосударственных отношений? Я бы сказал, что это, скорее всего, такой кризис эмоций был. Ну и понятно, почему. Потому что мы столкнулись с очень тяжелым событием, трагическим событием — гибелью самолета, пассажиров его. Поэтому надо было спокойно разобраться. Нам нужно было время», — отметил президент.
В декабре 2024 года самолет азербайджанской авиакомпании Azerbaijan Airlines разбился под Актау в Казахстане. В результате погибли 38 человек, в том числе семь россиян. Алиев заявлял, что самолет повредили «в районе города Грозного». Путин принес ему извинения в связи с тем, что инцидент произошел в воздушном пространстве России. 9 октября Путин пообещал сделать необходимое по компенсациям.