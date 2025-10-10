Путин описал ситуацию в отношениях с Баку как кризис эмоций

Путин добавил, что «значительный рост» этих связей продолжился. «Какой же это кризис межгосударственных отношений? Я бы сказал, что это, скорее всего, такой кризис эмоций был. Ну и понятно, почему. Потому что мы столкнулись с очень тяжелым событием, трагическим событием — гибелью самолета, пассажиров его. Поэтому надо было спокойно разобраться. Нам нужно было время», — отметил президент.