Путин высказался о решении Нобелевского комитета по премии мира

ДУШАНБЕ, 10 окт — РИА Новости. Решения Нобелевского комитета по премии мира нанесли огромный ущерб авторитету премии, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Были случаи, когда комитет присуждал Нобелевскую премию мира людям, которые для мира ничего не сделали. На мой взгляд, этими решениями они нанесли огромный ущерб авторитету этой премии», — сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам государственного визита в Таджикистан.

