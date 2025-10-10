Путин: достигнутые на Аляске договоренности по Украине продолжают действовать

По его словам, он договорился с Дональдом Трампом, что обсудит с союзниками те моменты, которые обсуждались в Анкоридже, а президент США, со всей стороны, обсудит их с союзниками Америки, чтобы конфликт на Украине можно было разрешить мирным путем. «Это вопросы сложные. Мы остаемся на той же базе. Мы здесь ничего не меняем. Но, в целом, мы остаемся в рамках договоренностей Аляски», — сказал президент.