Путин: достигнутые на Аляске договоренности по Украине продолжают действовать

Президент Владимир Путин, отвечая на вопрос специального корреспондента «Ъ» Андрея Колесникова на пресс-конференции по итогам визита в Таджикистан, сказал, что Россия и США по вопросу урегулирования конфликта на Украине остаются в рамках тех договоренностей, которые были достигнуты 15 августа на переговорах в Анкоридже.

Андрей Колесников спросил, исчерпан или нет потенциал Анкориджа. Владимир Путин сказал, что российская сторона полностью не раскрывала все те вопросы, которые обсуждались на переговорах на Аляске. «Это непростые вопросы», — пояснил президент.

По его словам, он договорился с Дональдом Трампом, что обсудит с союзниками те моменты, которые обсуждались в Анкоридже, а президент США, со всей стороны, обсудит их с союзниками Америки, чтобы конфликт на Украине можно было разрешить мирным путем. «Это вопросы сложные. Мы остаемся на той же базе. Мы здесь ничего не меняем. Но, в целом, мы остаемся в рамках договоренностей Аляски», — сказал президент.

