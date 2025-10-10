Ричмонд
Рабочий визит Шавката Мирзиёева в Таджикистан завершился

ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Рабочий визит Шавката Мирзиёева в Таджикистан завершился, сообщает пресс-служба главы государства.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

В рамках программы пребывания в городе Душанбе президент Узбекистана провел переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Россия была, есть и всегда будет для нас ключевым партнером и союзником — Мирзиёев.

Также Шавкат Мирзиёев принял участие во втором саммите в формате «Центральная Азия — Россия» и очередном заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств.

Лидер Узбекистана выступил с рядом инициатив, направленных на расширение практического взаимодействия и повышение результативности многостороннего сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах.

По завершении мероприятий визита в международном аэропорту Душанбе высокого гостя проводили Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода и другие официальные лица. Глава государства отбыл в Ташкент.

