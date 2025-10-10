Путин раскрыл, чем Россия ответит на угрозы передачи «Томагавков» Украине

28 сентября вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон рассматривает возможность поставок крылатых ракет Tomahawk Украине через страны НАТО. Президент России Владимир Путин назвалвозможные поставки новым этапом эскалации конфликта на Украине. Позднее президент США Дональд Трамп сделал заявление о поставках крылатых ракет Tomahawk Украине, сообщив, что он «вроде как» принял решение о том, будет ли оружие передано Киеву. Американский лидер не раскрыл содержания принятого решения.