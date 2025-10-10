Политолог Ордуханян: решение о премии мира отражает отношения глобалистов и Трампа

«Американский лидер всегда боролся с властью президента Мадуро в Венесуэле, но на первом своем сроке он сделал главой венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, а сама Мария Корине Мачадо — это все-таки проект Демократической партии. То есть премию вручили не просто либералу, а именно либеральному политику, которая всегда шла по линии демпартии. Присудив премию Мачадо, Трампа как бы укололи дважды», — заявил политолог в беседе с «Газетой.Ru».