Путин рассказал о появлении у России нового оружия

«Думаю, у нас будет возможность сообщить в ближайшее время о новом оружии, которое мы когда-то анонсировали. Оно появляется, проходит у нас испытания», — сказал президент на пресс-конференции по итогам визита в Таджикистан. Глава государства отметил, что новизна российских средств ядерного сдерживания выше, чем у любого другого государства.