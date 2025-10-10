Новым главой Елани стал директор спортшколы Юрий Григорьев

Между тем, напомним, в июле 2025 года главой городского поселения депутаты назначили Алексея Голева, ранее возглавлявшего Дубовское сельское поселение. Ранее его заподозрили в нарушении антикоррупционного законодательства. В феврале 2025 года Волгоградский областной суд оставил без изменения решение Еланского районного суда, вынесенное в ноябре 2024 года по иску районного прокурора о досрочном прекращении полномочий Голева как главы Дубовского сельского поселения в связи с утратой доверия. Тогда сельского чиновника уличили в нарушении при предоставлении земельных участков в аренду. Так, он выделил своему отцу землю для выпаса скота, проявив личную заинтересованность, как подчеркивали в надзорном органе. Тем не менее Голев покинул должность по истечению срока полномочий, но такая формулировка не устроила прокуратуру.