Путин высказался о трудовых мигрантах в России

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт — РИА Новости Крым. Россия заинтересована в иностранной рабочей силе, но это должны быть нужные люди, соблюдающие законодательство и нормы РФ. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Таджикистан.

Источник: РИА "Новости"

«Россия заинтересована в рабочей силе, но в то же время мы заинтересованы в том, чтобы это была нужная нам рабочая сила — первое. И второе — чтобы люди и сами там жили в человеческих условиях, и чтобы они соблюдали наши законы, правила, были законопослушными гражданами. Кстати говоря, это связано и с языком, прежде всего», — сказал российский лидер.

Путин отметил, что проблем в сфере миграции много, на это указывают сами граждане России, поэтому власти РФ должны прежде всего думать о гражданах нашей страны.

«И в этой связи, конечно, очень важно, чтобы представители соответствующих ведомств, в данном случае Министерства внутренних дел, работали как в Таджикистане наши, также и таджикские коллеги работали бы в России», — указал он.

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном 9 октября. Лидеры обсудили широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия в политике, в безопасности, экономике, торговле, социальной и культурно-гуманитарной областях.

