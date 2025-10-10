Путин высказался о трудовых мигрантах в России

«Россия заинтересована в рабочей силе, но в то же время мы заинтересованы в том, чтобы это была нужная нам рабочая сила — первое. И второе — чтобы люди и сами там жили в человеческих условиях, и чтобы они соблюдали наши законы, правила, были законопослушными гражданами. Кстати говоря, это связано и с языком, прежде всего», — сказал российский лидер.
Путин отметил, что проблем в сфере миграции много, на это указывают сами граждане России, поэтому власти РФ должны прежде всего думать о гражданах нашей страны.
«И в этой связи, конечно, очень важно, чтобы представители соответствующих ведомств, в данном случае Министерства внутренних дел, работали как в Таджикистане наши, также и таджикские коллеги работали бы в России», — указал он.
Президент РФ Владимир Путин провел встречу с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном 9 октября. Лидеры обсудили широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия в политике, в безопасности, экономике, торговле, социальной и культурно-гуманитарной областях.