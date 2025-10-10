Ричмонд
Новое оружие, Трамп без премии и импульс Анкориджа. Заявления Путина

Россия может скоро объявить о появлении у нее нового оружия, испытания проходят успешно, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам своего визита в Таджикистан.

Он также отметил, что американский лидер Дональд Трамп многое делает для разрешения кризисов, которые длятся десятилетиями. По словам Путина, Россия и США в вопросе решения конфликта на Украине остаются в рамках тех договоренностей, которые были достигнуты в ходе саммита на Аляске.

ТАСС собрал ключевые заявления главы государства.

О значении СНГ

  • Во время распада СССР и создания СНГ подавляющее большинство граждан «не очень-то понимали, что происходит».
  • СНГ «не утрачивает своего значения»: «И смысл его в том, чтобы поддерживать общее это пространство, в том числе не в последнюю очередь гуманитарное».
  • Бывшим республикам Советского Союза важно «не разъехаться далеко друг от друга»: «Очень важно поддерживать чувство того, что нас очень многое объединяет».
  • Решение о создании формата «СНГ плюс» является очень важным: «Это важное решение [создание формата “СНГ плюс”], потому что это делает организацию уже не таким каким-то семейным собранием, а придает ей статус международной организации».

О новом оружии

  • Россия может скоро объявить о появлении у нее нового оружия, испытания проходят успешно: «Думаю, у нас будет возможность сообщить в ближайшее время о новом оружии, которое мы когда-то анонсировали. Оно появляется, проходит у нас испытания. Они идут успешно».
  • «Новизна наших средств ядерного сдерживания выше, чем у любого другого ядерного государства. И мы развиваем все это очень активно. То, что я говорил в прежние времена, в прежние годы, это все развивается, мы доводим до ума».

О ДСНВ

  • Времени для продления ДСНВ до начала февраля хватит, если на это будет «добрая воля» США.
  • Если американская страна посчитает, что «это им не нужно», для России это «совершенно не критично»: «У нас все в этом отношении идет по плану».

Об импульсе саммита на Аляске

  • У России и США есть понимание, как урегулировать конфликт на Украине мирными средствами: «Мы же не открывали полностью то, о чем шла речь в Анкоридже. Мы просто говорили о том, что в целом у нас есть понимание и со стороны Соединенных Штатов, и со стороны Российской Федерации о том, куда надо было бы двигаться и к чему надо стремиться для того, чтобы прекратить этот конфликт [на Украине], причем мирными средствами. И это непростые вопросы».
  • Россия и США остаются в рамках договоренностей на Аляске: «Мы остаемся на базе той дискуссии, которая в Анкоридже состоялась».

Об ответе на возможные поставки Tomahawk Украине

  • Ответом России на возможную передачу Киеву ракет Tomahawk станет усиление системы противовоздушной обороны: «Наш ответ — это усиление системы ПВО Российской Федерации».
  • Угрозы Владимира Зеленского бить по Москве ракетами Tomahawk являются «формой понтажа».

О Нобелевской премии мира

  • Нобелевскую премию мира иногда присуждали людям, которые для мира ничего не сделали: «На мой взгляд, этими решениями они нанесли огромный ущерб авторитету этой премии».
  • Трамп «реально много делает для того, чтобы разрешить такие сложные, годами, а то и десятилетиями длящиеся кризисы».
  • Американский лидер «искренне стремится» к урегулированию на Украине
  • Если план Трампа по Газе реализуется, это будет «историческим событием».
  • Мнение Зеленского не интересовало Нобелевский комитет при принятии решения: «Я думаю, что мнение главы сегодняшнего киевского режима вряд ли интересовала Нобелевский комитет. Второе, связывать Нобелевскую премию мира с поставками оружия нелепо».

Об отношениях с Азербайджаном

  • Между Россией и Азербайджаном не было кризиса межгосударственных отношений на фоне крушения самолета AZAL: «Если бы это был кризис международных отношений, то тогда у нас не было бы роста торгово-экономических связей. А несмотря на все, что мы видели, с чем столкнулись, все-таки рост, и значительный рост продолжился».
  • Ситуация в отношениях с Азербайджаном была связана с «кризисом эмоций»: «Потому что мы столкнулись с очень тяжелым событием, трагическим событием — гибелью самолета и пассажиров его. Поэтому надо было спокойно разобраться».
  • В целом ситуация с крушением самолета AZAL понятна, «есть какие-то еще детали, тонкости, которые специалисты должны оформить соответствующим образом».
  • Россия надеется, что плохая страница в отношениях с Азербайджаном перевернута: «Я очень надеюсь, что мы эту страницу перевернули, пойдем дальше».
  • Настрой на развитие отношений с Россией в Азербайджане «имеет фундаментальный характер, непреходящий».
  • Эмоции не должны мешать совместной работе: «Эмоции — без них, конечно, без них не обойтись, но все-таки их лучше всегда держать в таком состоянии, чтобы они не мешали работать и не мешали двигаться вперед. Я думаю, надеюсь, что это все [сложности в отношениях между Россией и Азербайджаном] в прошлом».

О мигрантах

  • Россия заинтересована в иностранной рабочей силе, но это должна быть «нужная рабочая сила».
  • Мигранты должны соблюдать российские законы и правила.
  • Проблем в сфере миграции много, граждане России на это указывают: «И прежде всего мы должны думать о гражданах нашей страны».

