Новое оружие, Трамп без премии и импульс Анкориджа. Заявления Путина

Он также отметил, что американский лидер Дональд Трамп многое делает для разрешения кризисов, которые длятся десятилетиями. По словам Путина, Россия и США в вопросе решения конфликта на Украине остаются в рамках тех договоренностей, которые были достигнуты в ходе саммита на Аляске.
О значении СНГ
- Во время распада СССР и создания СНГ подавляющее большинство граждан «не очень-то понимали, что происходит».
- СНГ «не утрачивает своего значения»: «И смысл его в том, чтобы поддерживать общее это пространство, в том числе не в последнюю очередь гуманитарное».
- Бывшим республикам Советского Союза важно «не разъехаться далеко друг от друга»: «Очень важно поддерживать чувство того, что нас очень многое объединяет».
- Решение о создании формата «СНГ плюс» является очень важным: «Это важное решение [создание формата “СНГ плюс”], потому что это делает организацию уже не таким каким-то семейным собранием, а придает ей статус международной организации».
О новом оружии
- Россия может скоро объявить о появлении у нее нового оружия, испытания проходят успешно: «Думаю, у нас будет возможность сообщить в ближайшее время о новом оружии, которое мы когда-то анонсировали. Оно появляется, проходит у нас испытания. Они идут успешно».
- «Новизна наших средств ядерного сдерживания выше, чем у любого другого ядерного государства. И мы развиваем все это очень активно. То, что я говорил в прежние времена, в прежние годы, это все развивается, мы доводим до ума».
О ДСНВ
- Времени для продления ДСНВ до начала февраля хватит, если на это будет «добрая воля» США.
- Если американская страна посчитает, что «это им не нужно», для России это «совершенно не критично»: «У нас все в этом отношении идет по плану».
Об импульсе саммита на Аляске
- У России и США есть понимание, как урегулировать конфликт на Украине мирными средствами: «Мы же не открывали полностью то, о чем шла речь в Анкоридже. Мы просто говорили о том, что в целом у нас есть понимание и со стороны Соединенных Штатов, и со стороны Российской Федерации о том, куда надо было бы двигаться и к чему надо стремиться для того, чтобы прекратить этот конфликт [на Украине], причем мирными средствами. И это непростые вопросы».
- Россия и США остаются в рамках договоренностей на Аляске: «Мы остаемся на базе той дискуссии, которая в Анкоридже состоялась».
Об ответе на возможные поставки Tomahawk Украине
- Ответом России на возможную передачу Киеву ракет Tomahawk станет усиление системы противовоздушной обороны: «Наш ответ — это усиление системы ПВО Российской Федерации».
- Угрозы Владимира Зеленского бить по Москве ракетами Tomahawk являются «формой понтажа».
О Нобелевской премии мира
- Нобелевскую премию мира иногда присуждали людям, которые для мира ничего не сделали: «На мой взгляд, этими решениями они нанесли огромный ущерб авторитету этой премии».
- Трамп «реально много делает для того, чтобы разрешить такие сложные, годами, а то и десятилетиями длящиеся кризисы».
- Американский лидер «искренне стремится» к урегулированию на Украине
- Если план Трампа по Газе реализуется, это будет «историческим событием».
- Мнение Зеленского не интересовало Нобелевский комитет при принятии решения: «Я думаю, что мнение главы сегодняшнего киевского режима вряд ли интересовала Нобелевский комитет. Второе, связывать Нобелевскую премию мира с поставками оружия нелепо».
Об отношениях с Азербайджаном
- Между Россией и Азербайджаном не было кризиса межгосударственных отношений на фоне крушения самолета AZAL: «Если бы это был кризис международных отношений, то тогда у нас не было бы роста торгово-экономических связей. А несмотря на все, что мы видели, с чем столкнулись, все-таки рост, и значительный рост продолжился».
- Ситуация в отношениях с Азербайджаном была связана с «кризисом эмоций»: «Потому что мы столкнулись с очень тяжелым событием, трагическим событием — гибелью самолета и пассажиров его. Поэтому надо было спокойно разобраться».
- В целом ситуация с крушением самолета AZAL понятна, «есть какие-то еще детали, тонкости, которые специалисты должны оформить соответствующим образом».
- Россия надеется, что плохая страница в отношениях с Азербайджаном перевернута: «Я очень надеюсь, что мы эту страницу перевернули, пойдем дальше».
- Настрой на развитие отношений с Россией в Азербайджане «имеет фундаментальный характер, непреходящий».
- Эмоции не должны мешать совместной работе: «Эмоции — без них, конечно, без них не обойтись, но все-таки их лучше всегда держать в таком состоянии, чтобы они не мешали работать и не мешали двигаться вперед. Я думаю, надеюсь, что это все [сложности в отношениях между Россией и Азербайджаном] в прошлом».
О мигрантах
- Россия заинтересована в иностранной рабочей силе, но это должна быть «нужная рабочая сила».
- Мигранты должны соблюдать российские законы и правила.
- Проблем в сфере миграции много, граждане России на это указывают: «И прежде всего мы должны думать о гражданах нашей страны».
