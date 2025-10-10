Радий Хабиров вручил государственные награды России и Башкортостана

Медалью «За труды в культуре и искусстве» награждена знаменитая певица, народная артистка Башкирской АССР, заслуженная артистка Республики Татарстан, заслуженная артистка Российской Федерации Назифа Кадырова.
Она поблагодарила за высокую награду и всех поздравила с наступающим Днем республики.
Кавалером ордена Шаймуратова сегодня стал сенатор, Герой России, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин.
Медаль «За трудовую доблесть» из рук Главы региона получили депутат Госсобрания Александр Работяев и председатель Союза женщин Башкортостана Рашида Султанова.
Глава республики также наградил лауреатов Государственной премии имени Салавата Юлаева в области литературы искусства и архитектуры.
В завершение торжественного собрания состоялся праздничный концерт мастеров искусств Башкортостана.