Радий Хабиров вручил государственные награды России и Башкортостана

Сегодня в Уфе во время торжественного собрания, посвященного Дню Республики, Радий Хабиров вручил государственные награды России и Башкортостана.

25

Медалью «За труды в культуре и искусстве» награждена знаменитая певица, народная артистка Башкирской АССР, заслуженная артистка Республики Татарстан, заслуженная артистка Российской Федерации Назифа Кадырова.

Она поблагодарила за высокую награду и всех поздравила с наступающим Днем республики.

Кавалером ордена Шаймуратова сегодня стал сенатор, Герой России, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин.

Медаль «За трудовую доблесть» из рук Главы региона получили депутат Госсобрания Александр Работяев и председатель Союза женщин Башкортостана Рашида Султанова.

Глава республики также наградил лауреатов Государственной премии имени Салавата Юлаева в области литературы искусства и архитектуры.

В завершение торжественного собрания состоялся праздничный концерт мастеров искусств Башкортостана.