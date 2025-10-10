Reuters: НАТО проведет военные учения с имитацией использования ядерного оружия

Жизненно важно, чтобы мы испытывали нашу оборону и укрепляли ее, чтобы наши противники знали, что НАТО готова и способна ответить на любую угрозу.
Учения продлятся около двух недель и пройдут на территории Великобритании Бельгии, Нидерландов и Дании, а также в Северном море, добавил Рютте. По данным Reuters, в них примет участие 71 самолет из 14 стран, включая истребители F-35A и бомбардировщики B-52, способные нести ядерные боеголовки.
Речь, например, идет о задействовании военных самолетов, которые несут американские ядерные боеголовки. «(Учения) помогают нам быть уверенными в том, что наши средства ядерного сдерживания остаются настолько надежными, безопасными и эффективными, насколько это возможно», — сказал Рютте. Ранее он призвал не слушать «ядерные угрозы России» и подчеркнул, что союзники сейчас не видят прямых рисков применения ядерного оружия.
Джим Стоукс, директор НАТО по ядерной политике, пояснил журналистам в пятницу в Брюсселе, что учения Steadfast Noon являются «обычным делом» и «не направлены против какой-либо страны». Он также попросил не связывать их с «какими-либо событиями в реальном мире».
В пятницу президент РФ Владимир Путин в очередной раз предупредил, что, «если некоторые страны решат провести реальные испытания ядерных вооружений, Россия ответит тем же».