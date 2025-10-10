Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: НАТО проведет военные учения с имитацией использования ядерного оружия

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в четверг в Лондоне заявил, что альянс в понедельник, 13 октября, начнет свои ежегодные ядерные учения Steadfast Noon.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Anna Ross/dpa/picture-alliance/TASS
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Жизненно важно, чтобы мы испытывали нашу оборону и укрепляли ее, чтобы наши противники знали, что НАТО готова и способна ответить на любую угрозу.

Марк Рютте
генсек НАТО

Учения продлятся около двух недель и пройдут на территории Великобритании Бельгии, Нидерландов и Дании, а также в Северном море, добавил Рютте. По данным Reuters, в них примет участие 71 самолет из 14 стран, включая истребители F-35A и бомбардировщики B-52, способные нести ядерные боеголовки.

Как утверждают представители НАТО, в ходе учений Steadfast Noon не предусмотрено применение ядерного оружия, но около 2000 военнослужащих стран НАТО будут отрабатывать сценарии, в которых оно может быть использовано.

Речь, например, идет о задействовании военных самолетов, которые несут американские ядерные боеголовки. «(Учения) помогают нам быть уверенными в том, что наши средства ядерного сдерживания остаются настолько надежными, безопасными и эффективными, насколько это возможно», — сказал Рютте. Ранее он призвал не слушать «ядерные угрозы России» и подчеркнул, что союзники сейчас не видят прямых рисков применения ядерного оружия.

Джим Стоукс, директор НАТО по ядерной политике, пояснил журналистам в пятницу в Брюсселе, что учения Steadfast Noon являются «обычным делом» и «не направлены против какой-либо страны». Он также попросил не связывать их с «какими-либо событиями в реальном мире».

В пятницу президент РФ Владимир Путин в очередной раз предупредил, что, «если некоторые страны решат провести реальные испытания ядерных вооружений, Россия ответит тем же».

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше