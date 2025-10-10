Юрий Слюсарь встретился с главой ЛНР Леонидом Пасечником

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь и глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник провели встречу в Луганске, обсудив перспективы дальнейшего взаимодействия между регионами. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона.
Главной темой переговоров стало укрепление дружбы и взаимоподдержки жителей соседних территорий. Леонид Пасечник подчеркнул значимость отношений, отметив вклад Ростовской области в поддержку региона в трудные моменты. Глава ЛНР выразил готовность продолжать работу по различным направлениям.
Исторически мы добрые соседи, всегда были ими и остаёмся. Наша задача — эту дружбу крепить и развивать.
Отдельное внимание на встрече уделили теме совместного развития системы казачьего образования. Донской губернатор отметил, что у Ростовской области есть хорошие наработки в этой сфере.
Также Юрий Слюсарь добавил, что помощь жителям Донбасса оказывалась жителями Дона добровольно и инициативно, исходя из чувства сопричастности и солидарности.