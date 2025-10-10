Рустам Минниханов и Ильсур Метшин посетили исторический центр Казани

Следующей стала презентация на планшетах жилого комплекса по ул. Волкова, 53. Проект многоквартирного жилого дома разработан архитектурной студией Beton. Объект вписан в историческую застройку. Рустаму Минниханову представлено несколько вариантов на утверждение. Ранее этот объект рассматривался на заседании межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях в июне текущего года (было принято решение осмотреть с выездом на место). О проекте рассказала архитектор Камила Халитова. Проект был поддержан при условии качественной реконструкции.