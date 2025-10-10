Рустам Минниханов и Ильсур Метшин посетили исторический центр Казани

Объекты в историческом центре Казани осмотрели сегодня Раис РТ Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин. Первой точкой посещения стало здание ЦУМа по ул. Московская, 2. Глава республики и мэр города осмотрели его территорию, оценили качество работ нового корпуса.
Напомним, что на территории проводятся ремонтные и строительные работы, здесь будет располагаться Центр возрождения, сохранения, изучения и развития народных художественных промыслов, ремесел и декоративно-прикладного искусства. Предполагается парковка, в том числе для туристических автобусов.
Ранее этот объект обсуждался на заседании межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях в июне текущего года.
На выставленных у здания планшетах Рустаму Минниханову презентовали проект благоустройства территории, общественных пространств, внутреннюю отделку, используемые материалы, дизайн. В обновленном здании будут расположены холл, зона питания с национальными блюдами (1 этаж), учебный блок, зона динамических экспозиций и др. (на втором этаже). Также были представлены варианты размещения кузницы и стеклодувной мастерской.
О проекте рассказали директор МБУ «Институт развития Казани» А. П. Горбунов, генеральный директор ГУП «Татинвестгражданпроект» А. А. Хуснутдинов и куратор объекта ЦУМ Р. С. Тепавчевич.
Раис Татарстана высказал свои замечания и предложения.
«Главное — чтобы посетителям здесь было удобно, как приезжающим на автобусах туристам, так и индивидуальным посетителям», — сказал он.
Вторым объектом стал бутик-отель «Сомов» на ул. Маяковского, 26. Это объект деревянного зодчества, внесен в реестр как объект культурного наследия регионального значения. Здание построено в 1852 году и принадлежало казанскому титулярному советнику, сыну уездного судьи — Порфирию Степановичу Сомову.
Здание приобретено инвестором для реставрации в 2020. Реставрация проведена в 2021—2024 годах, здесь расположен бутик-отель «Сомов». В 2024 году объект стал победителем архитектурного смотр-конкурса в рамках форума «Казаныш» в номинации «Лучший объект реновации».
Рустам Минниханов осмотрел номера и высоко оценил, как реставраторы сохранили здесь родные деревянные архитектурные сооружения и приспособили к современным функциям.
Следующей стала презентация на планшетах жилого комплекса по ул. Волкова, 53. Проект многоквартирного жилого дома разработан архитектурной студией Beton. Объект вписан в историческую застройку. Рустаму Минниханову представлено несколько вариантов на утверждение. Ранее этот объект рассматривался на заседании межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях в июне текущего года (было принято решение осмотреть с выездом на место). О проекте рассказала архитектор Камила Халитова. Проект был поддержан при условии качественной реконструкции.
Далее Рустаму Минниханову представили (на планшетах) проект строительства жилого дома по ул. Старообрядческая. Были представлены видовые кадры с улиц Тихомирнова и Старообрядческая, один из вариантов был поддержан, так как прошел качественную доработку. В территорию общего благоустройства должен быть включён также объект, примыкающий к старообрядческой церкви.
Также рассказали о новом варианте проекта пешеходной связи с ул. Ульянова-Ленина. Пояснения давали помощник Раиса Олеся Балтусова и эксперт МБУ «Институт развития Казани» Гульнара Аскарова. Проект поддержан с учётом предыдущих разработок.
В осмотре объектов в историческом центре Казани Рустама Минниханова сопровождали помощник Раиса Республики Татарстан Олеся Балтусова, министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Марат Айзатуллин, министр культуры РТ Ирада Аюпова, сообщает пресс-служба Раиса РТ.