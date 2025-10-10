Ричмонд
Михаил Быстряков назначен и.о. министра информполитики Нижегородской области

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Глеб Никитин.

Источник: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал указ о назначении Михаила Быстрякова исполняющим обязанности министра информационной политики и взаимодействия со СМИ региона. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Михаил Быстряков 18-летний опыт работы в сфере коммуникаций. Он является выпускником факультета международных отношений ННГУ имени Лобачевского. Ранее занимал должность пресс-секретаря мэра Нижнего Новгорода, работал в правительстве региона.

С 2018 по 2025 год он работал в Москве, где возглавлял департамент корпоративных коммуникаций в АО «СтройТрансНефтеГаз», руководил медийными проектами в ЦИК партии «Единая Россия» и Управлении по общественным проектам Администрации президента РФ, а также занимал пост директора по коммуникациям платформы «Россия — страна возможностей».

Михаил Быстряков награжден почетной грамотой и благодарностью президента Российской Федерации, а также имеет благодарности от губернатора Нижегородской области и других официальных лиц.

