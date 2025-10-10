Политолог оценил шансы исключения Испании из НАТО

Эксперт пояснил, что американский президент всегда резко критиковал страны НАТО, которые отказываются увеличивать военные расходы. На этот раз его критика затронула Испанию. Политолог добавил, что ситуация усугубляется тем, что во главе Испании находятся левые силы — идеологические противники Трампа и сторонники Демократической партии США.
Фельдман заключил, что исключение Испании из НАТО невозможно, учитывая ее стратегическое значение: несмотря на охлаждение отношений с Вашингтоном, именно на испанской территории расположены основные военные объекты альянса, необходимые США для операций в арабском регионе и Африке.
9 октября Дональд Трамп предложил исключить Испанию из НАТО, сославшись на ее недостаточные оборонные расходы. Он также отметил, что страны альянса закупают у США передовое вооружение, включая военные самолеты и другую технику.