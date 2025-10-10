Политолог оценил шансы исключения Испании из НАТО

Эксперт пояснил, что американский президент всегда резко критиковал страны НАТО, которые отказываются увеличивать военные расходы. На этот раз его критика затронула Испанию. Политолог добавил, что ситуация усугубляется тем, что во главе Испании находятся левые силы — идеологические противники Трампа и сторонники Демократической партии США.