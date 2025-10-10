В Татарстане расширили меры поддержки ветеранов труда

Документ был принят Государственным Советом РТ 25 сентября. Им увеличена пороговая величина среднемесячного дохода ветерана труда, при которой предоставляются меры соцподдержки, с 20 тыс. до 23 тыс. рублей, то есть на 15%.
Новелла вступит в силу с 1 января следующего, 2026 года. Ее принятие инициировал Раис Татарстана Рустам Минниханов, о чем ранее рассказала министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.
«численность получателей [мер поддержки] увеличится на 50%. Мы ожидаем, что еще 64 тысячи человек приобретут право на льготы», — сообщила тогда Зарипова.
Лица, имеющие звание «Ветеран труда», имеют право получить дополнительные выплаты и социальные меры защиты. Все льготы и порядок их предоставления определяются законодательством региона.
В Татарстане ветераны труда получают субсидии в 50% расходов на оплату жилья и коммунальных услуг. Также им бесплатно изготавливают и ремонтируют зубные протезы, а еще выплачивают 200 рублей в месяц.