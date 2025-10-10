Ричмонд
В Татарстане расширили меры поддержки ветеранов труда

В Татарстане расширили меры социальной поддержки ветеранов труда. Соответствующий закон подписал Раис РТ Рустам Минниханов.

Документ был принят Государственным Советом РТ 25 сентября. Им увеличена пороговая величина среднемесячного дохода ветерана труда, при которой предоставляются меры соцподдержки, с 20 тыс. до 23 тыс. рублей, то есть на 15%.

Новелла вступит в силу с 1 января следующего, 2026 года. Ее принятие инициировал Раис Татарстана Рустам Минниханов, о чем ранее рассказала министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«численность получателей [мер поддержки] увеличится на 50%. Мы ожидаем, что еще 64 тысячи человек приобретут право на льготы», — сообщила тогда Зарипова.

Лица, имеющие звание «Ветеран труда», имеют право получить дополнительные выплаты и социальные меры защиты. Все льготы и порядок их предоставления определяются законодательством региона.

В Татарстане ветераны труда получают субсидии в 50% расходов на оплату жилья и коммунальных услуг. Также им бесплатно изготавливают и ремонтируют зубные протезы, а еще выплачивают 200 рублей в месяц.

