Лукашенко сделал заявление о восстановлении СССР в 2025 году

А еще раньше, в феврале 2024-го Александр Лукашенко высказался о сохранении традиций СССР в вузах Беларуси. Тогда он подчеркнул, что сейчас в Беларусь едут учиться, потому что здесь сохранили лучшие советские традиции. И призвал быть честными, признавая, что советская школа дала миру гениальные открытия и прославленные на весь мир имена. Поэтому полученные тогда в вузах знания были на вес золота.