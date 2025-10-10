Президент Беларуси Александр Лукашенко сделал заявление о восстановлении СССР в 2025 году, сообщает пресс-служба президента.
Эта тема была затронута во время заседания Совета глав государств СНГ в Душанбе.
В частности, белорусский лидер затронул тему совместной деятельности стран Содружества в экономике в рамках бывшего общего рынка Советского Союза. При этом он сказал, что о восстановлении СССР сейчас не говорится.
— Речь здесь не идет о возврате к тому порядку, который был в Советском Союзе. Но общий-то рынок был глобальный, огромный, — заметил он.
Поэтому глава Беларуси предложил заняться вопросами экономики, отбросив разного рода непонятные рассуждения-размышления.
К слову, это не первый раз, когда белорусский лидер затрагивает данную тему. В сентябре Александр Лукашенко сделал заявление о советском прошлом в Беларуси. Президент назвал себя советским человеком, однако подчеркнул, что это не означает, что он приемлет «все то, что было». Рассказал, что как советский человек старается взять все лучшее оттуда.
— Много хорошего было. Мы встали вровень с мировой империей. И ни один вопрос без нас не решался, — отметил недавно глава республики.
А еще раньше, в феврале 2024-го Александр Лукашенко высказался о сохранении традиций СССР в вузах Беларуси. Тогда он подчеркнул, что сейчас в Беларусь едут учиться, потому что здесь сохранили лучшие советские традиции. И призвал быть честными, признавая, что советская школа дала миру гениальные открытия и прославленные на весь мир имена. Поэтому полученные тогда в вузах знания были на вес золота.
