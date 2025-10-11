Ричмонд
Какими будут платные дороги в Узбекистане: главное

Vaib.uz (Узбекистан. 10 октября). В Узбекистане готовится масштабная реформа дорожной инфраструктуры: после 2030 года в стране должны появится первые платные автотрассы. Какой будет новая система, зачем она нужна и на что стоит рассчитывать автовладельцам, рассказал главный юридический консультант Комитета по автомобильным дорогам при Министерстве транспорта Хасан Умаров.

Источник: Vaib.Uz

Разрешённая скорость — до 150 км/ч и штрафы за превышение.

По словам эксперта, на платных дорогах будут установлены современные радары и камеры фиксации нарушений, как и на обычных трассах. Однако здесь разрешённая скорость движения будет значительно выше: на платных трассах можно будет разгоняться до 150 км/ч. При этом за превышение установленного лимита предусмотрены штрафы — по тем же правилам, что и на обычных дорогах.

Пробки на обычных трассах возникают в основном из-за светофоров и перекрёстков, которые «тормозят» поток. На платных дорогах этого не будет: никаких пересечений на одном уровне, никаких светофоров. Все пересечения — только по мостам и путепроводам, движение будет максимально свободным от одной точки до другой.

Проезд по платной трассе обойдётся водителю примерно в 100 тысяч сумов за 200 километров.

Безопасность и комфорт.

На платных трассах предусмотрено разделение полос по видам транспорта: отдельные полосы для грузовиков, отдельные — для легковых машин. Это минимизирует опасные обгоны, а значит — повысит безопасность движения.

Длина платных дорог будет определяться потребностями региона и дорожной сетью. Важно: одно из главных требований — обязательное наличие бесплатной альтернативной трассы. То есть, если между двумя городами уже есть дорога, она останется бесплатной, а платную построят параллельно — так что у водителей будет выбор: платить за скорость и комфорт или экономить и ехать по «старой» дороге.

Платные дороги будут отвечать международным стандартам: ограждения по обе стороны, высокий уровень сервиса, регулярные остановки, зоны отдыха и заправки каждые 50−100 километров. Всё это уже прописано в новом законе о платных дорогах.

Куда пойдут деньги?

Все средства, полученные с платных дорог, по закону будут направляться на их обслуживание, ремонт и поддержание высокого качества. Если трасса построена на условиях государственно-частного партнёрства, часть прибыли идёт инвестору, часть — государству, причём государственная доля расходуется исключительно на развитие дороги и дорожной инфраструктуры.

И главное — никто не будет заставлять ехать по платной трассе: всегда останется альтернатива в виде бесплатной дороги. Пользоваться скоростной магистралью или выбрать более привычный маршрут — решает только водитель.

Два первых проекта.

Уже сегодня в разработке находятся две крупнейшие магистрали: Ташкент-Самарканд и Ташкент-Андижан. Срок строительства — от пяти до шести лет, а полноценная эксплуатация ожидается после 2030 года. Пока проекты задерживаются из-за требований иностранных инвесторов: чтобы привлечь крупные инвестиции, необходимо было принять отдельный закон о платных дорогах — скоро эта проблема будет решена.