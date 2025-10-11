Какими будут платные дороги в Узбекистане: главное

По словам эксперта, на платных дорогах будут установлены современные радары и камеры фиксации нарушений, как и на обычных трассах. Однако здесь разрешённая скорость движения будет значительно выше: на платных трассах можно будет разгоняться до 150 км/ч. При этом за превышение установленного лимита предусмотрены штрафы — по тем же правилам, что и на обычных дорогах.