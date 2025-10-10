Мелания Трамп сообщила, что получила ответ от Путина на письмо о защите детей

В письме, которое первая леди адресовала лично президенту России, говорится, что каждый ребенок в мире мечтает «о любви, возможностях и безопасности». «Ответственность лидеров за поддержку детей выходит за рамки комфорта ограниченного числа людей», — указала Мелания Трамп в письме. «Защитив невинность этих детей, вы сделаете больше, чем просто послужите России — вы послужите самому человечеству. Такая смелая идея выходит за рамки человеческих разногласий, и вы, господин Путин, способны воплотить эту мечту в жизнь одним росчерком пера сегодня. Настало время», — говорится в последнем абзаце.