Медведев провел встречу с Ким Чен Ыном

«Прежде всего хочу отметить, что состоялись полноценные переговоры с генеральным секретарем Трудовой партии Кореи, председателем государственных дел товарищем Ким Чен Ыном, они прошли в дружественной атмосфере, которая характеризует наши многолетние отношения», — рассказал Медведев журналистам, отвечая на вопрос ТАСС об итогах визита в КНДР.