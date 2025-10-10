Ричмонд
Медведев провел встречу с Ким Чен Ыном

ПХЕНЬЯН, 10 октября. /ТАСС/. Председатель партии «Единая Россия», замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что рамках визита в Пхеньян провел встречу с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном.

Источник: Сергей Булкин/ТАСС

«Прежде всего хочу отметить, что состоялись полноценные переговоры с генеральным секретарем Трудовой партии Кореи, председателем государственных дел товарищем Ким Чен Ыном, они прошли в дружественной атмосфере, которая характеризует наши многолетние отношения», — рассказал Медведев журналистам, отвечая на вопрос ТАСС об итогах визита в КНДР.

