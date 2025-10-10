В результате землетрясения на Филиппинах погибли шесть человек

В пятницу, 10 октября, на Филиппинах было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,4. Эпицентр подземных толчков располагался в 62 км к юго-востоку от города Манай провинции Восточный Давао, очаг залегал на глубине 10 км. В ряде городов региона были отменены школьные занятия, сообщается о разрушенных зданиях. Президент страны Фердинанд Маркос — младший поручил профильным ведомствам провести эвакуацию населения в прибрежных районах, в том числе с привлечением военных.