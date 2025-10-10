Ричмонд
В результате землетрясения на Филиппинах погибли шесть человек

«Как минимум шесть человек погибли в результате мощного землетрясения, произошедшего в пятницу у побережья Восточный Давао, есть пострадавшие, их число уточняется», — говорится в материале.

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере шесть человек стали жертвами землетрясения у берегов Филиппин, есть пострадавшие. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на газету Inquirer.

«Как минимум шесть человек погибли в результате мощного землетрясения, произошедшего в пятницу у побережья Восточный Давао, есть пострадавшие, их число уточняется», — говорится в материале издания.

В пятницу, 10 октября, на Филиппинах было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,4. Эпицентр подземных толчков располагался в 62 км к юго-востоку от города Манай провинции Восточный Давао, очаг залегал на глубине 10 км. В ряде городов региона были отменены школьные занятия, сообщается о разрушенных зданиях. Президент страны Фердинанд Маркос — младший поручил профильным ведомствам провести эвакуацию населения в прибрежных районах, в том числе с привлечением военных.

Спустя несколько часов после первого землетрясения было зафиксировано повторное магнитудой 6,9 с последующими афтершоками, была объявлена угроза цунами. -0-