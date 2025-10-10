Трамп в сообщении в соцсетях поблагодарил Путина за слова о Нобелевской премии

Президент США Дональд Трамп не раз заявлял о том, что ему следует присудить Нобелевскую премию мира за помощь в урегулировании ряда конфликтов. Трамп говорил, что никто в истории не прекращал столько войн за такой короткий срок, а также отмечал, что для США будет большим «оскорблением», если награду вручат «какому-то человеку, который ничего не сделал». Также Дональд Трамп в сообщении в соцсетях поблагодарил Путина за его слова о Нобелевской премии. -0-