Трамп в сообщении в соцсетях поблагодарил Путина за слова о Нобелевской премии

«Президент Трамп продолжит заключать мирные соглашения по всему миру, прекращать войны и спасать жизни. Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира», — указал Стивен Чун.

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нобелевский комитет наглядно показал, что политика для него оказалась важнее мира. Об этом говорится в сообщении директора по коммуникациям Белого дома, пресс-секретаря и помощника американского президента Стивена Чуна, которое было опубликовано после объявления лауреата Нобелевской премии мира в 2025 году, передает ТАСС.

Путин: Нобелевскую премию мира иногда присуждали людям, которые для мира ничего не сделали.

«Президент Трамп продолжит заключать мирные соглашения по всему миру, прекращать войны и спасать жизни. Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира», — указал Стивен Чун.

Публикация Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что Нобелевская премия мира присуждена оппозиционному экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо.

Президент США Дональд Трамп не раз заявлял о том, что ему следует присудить Нобелевскую премию мира за помощь в урегулировании ряда конфликтов. Трамп говорил, что никто в истории не прекращал столько войн за такой короткий срок, а также отмечал, что для США будет большим «оскорблением», если награду вручат «какому-то человеку, который ничего не сделал». Также Дональд Трамп в сообщении в соцсетях поблагодарил Путина за его слова о Нобелевской премии. -0-

