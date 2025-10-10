Ричмонд
Медведев посетил военный парад в Пхеньяне

Российский политик назвал весьма весомыми достижения Северной Кореи в области военной техники.

Источник: Аргументы и факты

Заместитель председателя Совета безопасности РФ и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев побывал на военном параде в Пхеньяне, посвящённом 80-летию создания Трудовой партии Кореи.

«Парад действительно очень хорошо подготовлен. КНДР и народная армия Кореи продемонстрировали все свои возможности и консолидацию людей, проживающих здесь», — рассказал он журналистам.

Медведев обратил внимание на участие в параде расчёта корейского спецподразделения, участвующего в специальной военной операции, который прошёл под флагами России и Северной Кореи.

Зампред Совбеза РФ также высоко оценил военно-технические достижения КНДР, отметив, что «недругам Пхеньяна стоит трижды подумать, прежде чем напрягать отношения с этой страной».

Медведев также рассказал, что передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну привет и наилучшие пожелания от российского президента Владимира Путина.

