Медведев посетил военный парад в Пхеньяне

Заместитель председателя Совета безопасности РФ и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев побывал на военном параде в Пхеньяне, посвящённом 80-летию создания Трудовой партии Кореи.
«Парад действительно очень хорошо подготовлен. КНДР и народная армия Кореи продемонстрировали все свои возможности и консолидацию людей, проживающих здесь», — рассказал он журналистам.
Медведев обратил внимание на участие в параде расчёта корейского спецподразделения, участвующего в специальной военной операции, который прошёл под флагами России и Северной Кореи.
Зампред Совбеза РФ также высоко оценил военно-технические достижения КНДР, отметив, что «недругам Пхеньяна стоит трижды подумать, прежде чем напрягать отношения с этой страной».
Медведев также рассказал, что передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну привет и наилучшие пожелания от российского президента Владимира Путина.