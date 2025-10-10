Ричмонд
+17°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Друзья остаются прежними»: Медведев заявил о неясной роли G7 в современном мире

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил прочность связей между Москвой и Пхеньяном. Он охарактеризовал северокорейский народ и его руководителя Ким Чен Ына как «дружественных». В то же время, по его словам, некогда значимая группа G7 потеряла свою прежнюю роль и теперь представляет собой объединение государств, проявляющих враждебность к России.

Источник: Life.ru

«Наши друзья остаются прежними. Среди них дружественная нам Корейская Народно-Демократическая Республика. Её народ, её руководитель, товарищ Ким Чен Ын. А вот той “восьмёрки” больше нет. Осталось какая-то “семёрка”. Значение её не ясно», — заявил Медведев.

Председатель Совбеза также вспомнил свою первую поездку в КНДР в 2000 году в составе президентской делегации, после которой состоялся визит в японскую Окинаву. Он подчеркнул, что на данный момент дружественные отношения с Северной Кореей сохраняются, а вот с Японией — уже нет.

Кроме того, Медведев передал Ким Чен Ыну наилучшие пожелания и привет от Владимира Путина. Глава Совбеза в среду прибыл в КНДР на 80-летие Трудовой партии Кореи.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
G7: «Большая семерка», которая до ухода России была «восьмеркой»
Группа семи ведущих экономически развитых стран мира регулярно обсуждает ключевые вопросы глобальной политики и экономики. В рамках встреч G7 рассматриваются темы международной безопасности, торговли и финансовой стабильности. Организация не обладает формальным статусом, но ее решения оказывают влияние на мировые процессы.
Читать дальше