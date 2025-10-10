Жителя Узбекистана отправили за решётку за участие в СВО

После освобождения из колонии мужчина прошёл военную подготовку в Луганске, после чего был направлен в зону боевых действий. Он принимал участие в миссиях на территории ЛНР, Запорожской, Херсонской и Курской областей. В ходе одного из боёв он получил ранение и прошёл лечение в госпитале. После выздоровления гражданин Узбекистана обратился в дипломатическое представительство своей страны в Москве для получения новых документов.