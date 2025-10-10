Медведев заявил, что провел встречу с Ким Чен Ыном

Председатель партии «Единая Россия», заместитель главы Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что провел встречу с председателем КНДР Ким Чен Ыном.
По его словам, состоялись полноценные переговоры с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном и прижил они в дружественной обстановке. Медведев добавил, что визит в республику был связан с большим праздником — юбилеем Трудовой партии КНДР, которой исполнилось 80 лет.
«Я, как глава делегации, принял участие в мероприятиях. Это были и праздничные мероприятия, и переговоры. Переговоры по партийному направлению, естественно, и в целом по вопросам нашего многостороннего стратегического партнерства с КНДР», — заявил Медведев.
Ранее Дмитрий Медведев заявил, что Россия и КНДР совместно противостоят угрозам со стороны коллективного Запада и стремятся к установлению справедливого миропорядка.