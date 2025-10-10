Ричмонд
+17°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Володин заявил о превращении Нобелевской премии мира в разменную монету

Спикер ГД отметил, что средства премии используются для спонсирования оппозиций и революций.

Источник: Аргументы и факты

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал Нобелевскую премию мира «премией позора». Она превратилась в политическую разменную монету, написал политик в своем канале в мессенджере MAX.

По его словам, средства премии используются для спонсирования оппозиций и революций вместо помощи человечеству.

«Используя авторитет некогда престижной награды, по сути с помощью нее кукловоды финансируют своих политических марионеток», — сказал Володин.

Володин заявил, лидер оппозиции Венесуэлы и лауреат этого года Мария Корина Мачадо пыталась расколоть общество своей страны в угоду другим государствам.

Спикер Госдумы также раскритиковал членов Нобелевского комитета, заявив, что они тратят деньги не по завещанию Нобеля. Он предложил направлять эти средства на лечение детей и помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуациях.

«Те, кто сегодня представляет Нобелевский комитет, — позорники и дармоеды», — добавил спикер ГД.

Ранее президент Белорусии Александр Лукашенко назвал глупостью решение не давать премию мира американскому лидеру Дональду Трампу.

Узнать больше по теме
Нобелевская премия: что известно о самой престижной международной премии
Разберемся в нюансах из реальности Нобелевской премии вместе. Нобелевская премия — одна из элитнейших наград в мире. Рассказываем о ее становлении, лауреатах-дебютантах и незаурядных фактах о ней. А еще о том, каков размер приза, где и когда вручается.
Читать дальше