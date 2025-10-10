Володин заявил о превращении Нобелевской премии мира в разменную монету

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал Нобелевскую премию мира «премией позора». Она превратилась в политическую разменную монету, написал политик в своем канале в мессенджере MAX.
По его словам, средства премии используются для спонсирования оппозиций и революций вместо помощи человечеству.
«Используя авторитет некогда престижной награды, по сути с помощью нее кукловоды финансируют своих политических марионеток», — сказал Володин.
Володин заявил, лидер оппозиции Венесуэлы и лауреат этого года Мария Корина Мачадо пыталась расколоть общество своей страны в угоду другим государствам.
Спикер Госдумы также раскритиковал членов Нобелевского комитета, заявив, что они тратят деньги не по завещанию Нобеля. Он предложил направлять эти средства на лечение детей и помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуациях.
«Те, кто сегодня представляет Нобелевский комитет, — позорники и дармоеды», — добавил спикер ГД.
Ранее президент Белорусии Александр Лукашенко назвал глупостью решение не давать премию мира американскому лидеру Дональду Трампу.