Военный аналитик Коротченко объяснил, какое «новое оружие» имел в виду Путин

Говоря о создании «нового оружия», президент России Владимир Путин, скорее всего, имел в виду выпуск современных ракетных комплексов на твердом топливе, которые будут сдерживать агрессивные планы Европейского союза. Такое мнение выразил военный аналитик Игорь Коротченко.

Эксперт напомнил, что Евросоюз намерен к 2030 году быть готовым к войне с Россией, а значит, вероятнее всего, наладит массовое производство оружия и перейдет к призывной армии вместо контрактной.

В таких условиях противостоять возможным угрозам можно при создании твердотопливных ракетных комплексов, которые будут оснащены и ядерными, и безъядерными снарядами, выразил мнение Коротченко в беседе с ТАСС.

10 октября Путин во время визита в Таджикистан в рамках саммита Содружества Независимых Государств (СНГ) рассказал журналистам, что в РФ в ближайшее время могут объявить о создании нового оружия.

При этом украинский лидер Владимир Зеленский, в свою очередь, надеется на ответ России в случае получения американских Tomahawk. Таким образом, по его мнению, получится вовлечь НАТО в конфликт через 5 статью Североатлантического договора.

