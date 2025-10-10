Ричмонд
Прилепин заявил, что Москва способна ответить на поставки Украине Tomahawk

Писатель Прилепин заявил, что Россия ударами по Украине показала возможность ответить на поставки Tomahawk.

Источник: Комсомольская правда

Писатель, общественный деятель и подполковник Захар Прилепин считает, что Россия ударами по украинским объектам электроснабжения, которые обеспечивали работу предприятий ВПК, показала способность ответить на поставки Киеву ракет Tomahawk. Об этом он сказал в беседе с ТАСС.

По его словам, отключение Киева от света можно назвать ответными мерами.

«Сегодняшнее отключение всего Киева от света — это все ответные приветы президенту США Дональду Трампу. Если ты хочешь дать Томагавки, то без света будет Киев и половина Украины. То есть Москва мгновенно показала, что она способна это сделать», — заявил он.

Прилепин добавил, что у России есть еще «разнообразные ответные шаги».

Стоит отметить, президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции после заседания глав государств СНГ в Душанбе назвал «понтажом» ситуацию с возможной передачей Киеву крылатых ракет Tomahawk от США.

Узнать больше по теме
Захар Прилепин: биография бывшего оппозиционера и писателя, пережившего покушение
Этот политик входит в число самых известных российских писателей. Он пережил покушение, а вдохновение для своих материалов черпает из жизни обычных людей. Собрали главные факты из жизни Захара Прилепина: основную информацию о его творчестве, политике, семье и карьере.
Читать дальше