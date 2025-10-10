Лукашенко рассказал о встрече Путина и Трампа и предложениях США по Украине

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал подробности встречи глав стран СНГ в узком кругу после саммита Содружества в Душанбе, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Так, журналистам белорусский лидер раскрыл некоторые детали общения лидеров в закрытом формате.
Журналист заметил, что еще ранее президент России Владимир Путин сказал, что намерен подробно проинформировать в узком кругу коллег по СНГ об итогах встречи с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже.
Лукашенко подтвердил, что Путин подробно проинформировал о переговорах в Аляске, о договоренностях, а также о «ситуации до и после Аляски».
— Речь шла о предложениях самих Соединенных Штатов Америки в свое время, и Путин это подтвердил. О предложениях по Украине — США, а не России, — подчеркнул он.
А отвечая на вопрос об актуальности договоренностей, Лукашенко сказал, что это по-прежнему не теряет актуальность. Так как в ином случае прекратился бы украинский конфликт.
— Оно всегда будет активно. Если бы это было принято сегодня, сегодня прекратилась бы война. Если бы завтра, то завтра, — заключил президент Беларуси.
Еще Лукашенко сделал заявление о восстановлении СССР в 2025 году.
И мы писали, что Александр Лукашенко сказал скоординировать военное сотрудничество в СНГ: «Не сунет нос никто». Также белорусский президент экспромтом предложил план действий для СНГ.
А пресс-секретарь Наталья Эйсмонт раскрыла планы Лукашенко на декабрь 2025 года.