Лукашенко рассказал о встрече Путина и Трампа и предложениях США по Украине

Лукашенко рассказал подробности общения с лидерами СНГ за закрытыми дверями.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал подробности встречи глав стран СНГ в узком кругу после саммита Содружества в Душанбе, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Так, журналистам белорусский лидер раскрыл некоторые детали общения лидеров в закрытом формате.

Журналист заметил, что еще ранее президент России Владимир Путин сказал, что намерен подробно проинформировать в узком кругу коллег по СНГ об итогах встречи с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже.

Лукашенко подтвердил, что Путин подробно проинформировал о переговорах в Аляске, о договоренностях, а также о «ситуации до и после Аляски».

— Речь шла о предложениях самих Соединенных Штатов Америки в свое время, и Путин это подтвердил. О предложениях по Украине — США, а не России, — подчеркнул он.

А отвечая на вопрос об актуальности договоренностей, Лукашенко сказал, что это по-прежнему не теряет актуальность. Так как в ином случае прекратился бы украинский конфликт.

— Оно всегда будет активно. Если бы это было принято сегодня, сегодня прекратилась бы война. Если бы завтра, то завтра, — заключил президент Беларуси.

Еще Лукашенко сделал заявление о восстановлении СССР в 2025 году.

И мы писали, что Александр Лукашенко сказал скоординировать военное сотрудничество в СНГ: «Не сунет нос никто». Также белорусский президент экспромтом предложил план действий для СНГ.

А пресс-секретарь Наталья Эйсмонт раскрыла планы Лукашенко на декабрь 2025 года.

