О каком орудии говорил Владимир Путин в Душанбе: аналитик высказал предположение

Президент РФ Владимир Путин во время своего выступления в Душанбе анонсировал разработку нового оружия. Военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко предположил, что лидер государства говорил об оружии, которое может быть связано с твердотопливными ракетными технологиями в комплексах разной дальности.
Коротченко подчеркнул, что в современных условиях, помимо модернизации стратегических ядерных сил, России необходимо обладать широким спектром подвижных грунтовых ракетных комплексов различной дальности. По его мнению, в свете того, что Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) потерял свою силу, Российская Федерация должна иметь гибкие инструменты для реагирования на новые вызовы и угрозы.
Напомним, президент России коснулся на пресс-конференции в Душанбе и других важных тем. Например, глава государства рассказал, что у него есть информация, что некоторые страны ведут подготовку к испытаниям ядерного оружия. Россия тоже проведет испытания с использованием ЯО в виде ответных мер.