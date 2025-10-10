О каком орудии говорил Владимир Путин в Душанбе: аналитик высказал предположение

Коротченко подчеркнул, что в современных условиях, помимо модернизации стратегических ядерных сил, России необходимо обладать широким спектром подвижных грунтовых ракетных комплексов различной дальности. По его мнению, в свете того, что Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) потерял свою силу, Российская Федерация должна иметь гибкие инструменты для реагирования на новые вызовы и угрозы.