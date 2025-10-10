Ричмонд
Медведев заявил о враждебном отношении стран G7 к России

Медведев заявил, что современная роль «Большой Семерки» (G7) остается неясной.

Зампред Совета Безопасности РФ и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что современная роль «Большой Семерки» (G7) остается неясной, а страны блока ведут себя враждебно по отношению к России.

Во время визита в КНДР Медведев вспомнил свое посещение Пхеньяна 25 лет назад, когда российская делегация после переговоров с корейскими представителями направлялась на саммит «Большой Восьмерки» в Японию.

«Мир с тех пор изменился, той “восьмерки” больше нет, осталась какая-то семерка. Значение ее неясно, а страны блока относятся к России враждебно», — подчеркнул он.

В среду Медведев прибыл в КНДР во главе делегации «Единой России», которая по приглашению ЦК Трудовой партии Кореи принимает участие в торжествах, посвященных 80-летию политической силы.

