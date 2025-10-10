Ричмонд
Лукашенко назвал глупостью неприсуждение Трампу Нобелевской премии мира

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал глупым решение Нобелевского комитета о не присуждении премии мира американскому лидеру Дональду Трампу. Такое заявление глава республики сделал в комментарии, распространённом агентством БелТА.

Источник: Life.ru

Лукашенко подчеркнул, что американский президент, по его мнению, действительно заслуживал эту награду. Он выразил критику в адрес комитета, указав, что в последние годы премия вручалась неподобающим кандидатам. В качестве примера он привёл бывшего главу Белого дома Барака Обаму, который получил награду в 2009-м без значимых достижений в миротворческой деятельности.

Белорусский лидер также отметил значительный вклад Трампа в развитие мирных процессов в различных регионах мира. По его мнению, такое решение Нобелевского комитета наносит ущерб международным миротворческим усилиям.

«Трамп может обидеться», — добавил Лукашенко.

Напомним, Трамп так и не получил Нобелевскую премию мира, поскольку её вручили Марии Корине Мачадо. Награда была присуждена ей за отстаивание демократических свобод в Венесуэле и за вклад в мирный переход от авторитаризма к демократии. Президент России Владимир Путин подверг критике прошлые решения Нобелевского комитета.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

