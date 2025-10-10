Axios: Трамп предоставил ХАМАС гарантии, что Израиль не нарушит перемирие

По данным Axios, Трамп сделал по меньшей мере три звонка различным собеседникам, чтобы выразить свои заверения в сделке. Кроме того, частью гарантий Трампа было создание военной оперативной группы под руководством США для наблюдения за соблюдением режима прекращения огня и устранения других нарушений. По словам неназванного американского чиновника, этот механизм «укрепит уверенность в гарантиях, что сделка будет выполнена в соответствии с согласованными условиями». По предварительным данным, около 200 солдат и офицеров США примут участие в этой оперативной группе, к ним присоединятся военнослужащие из Египта, Катара, Турции и ОАЭ.