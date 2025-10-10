Медведев передал Ким Чен Ыну привет от Путина

Зампред Совбеза России и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев во время визита в КНДР лично передал ее лидеру Ким Чен Ыну приветствие и наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина. Об этом сообщил сам Медведев в беседе с журналистами.