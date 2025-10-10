Ричмонд
Медведев передал Ким Чен Ыну привет от Путина

Медведев передал Ким Чен Ыну теплые слова от Путина.

Зампред Совбеза России и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев во время визита в КНДР лично передал ее лидеру Ким Чен Ыну приветствие и наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина. Об этом сообщил сам Медведев в беседе с журналистами.

«Я передал привет и наилучшие пожелания лидеру КНДР от президента Российской Федерации», — сказал Дмитрий Медведев. Его слова передает РИА Новости.

Визит российской делегации в КНДР возглавил Медведев, прибывший в Пхеньян по приглашению Центрального комитета Трудовой партии Кореи. Поводом для визита стала 80-я годовщина основания Трудовой партии, которая отмечается 10 октября. Делегация принимает участие в праздничных мероприятиях.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с днем рождения, назвав его своим самым дорогим товарищем и выразив уверенность в дальнейшем развитии отношений между Россией и Северной Кореей. Ким Чен Ын также отметил вклад Путина в укрепление позиций России на международной арене и подтвердил стремление Пхеньяна к долговременному партнерству с Москвой.

