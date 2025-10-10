Нобелевский комитет ведёт расследование утечки имени лауреата премии мира

До начала церемонии имя лауреата премии было традиционно покрыто завесой тайны, однако примерно за сутки до официального награждения коэффициенты на победу венесуэльской оппозиционерки Марии Корине Мачадо резко возросли с менее чем четырёх процентов до тридцати двух. По данным FT, ранее никто из наблюдателей или журналистов не называл её фаворитом среди претендентов на награду.