На Украине аварийно отключают свет в Киеве и нескольких областях

Аварийные отключения электроэнергии на данный момент применяются в Киеве, Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях. Об этом сообщило украинское издание «Страна» со ссылкой на компанию «Укрэнерго».