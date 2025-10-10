На Украине аварийно отключают свет в Киеве и нескольких областях

Аварийные отключения электроэнергии на данный момент применяются в Киеве, Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях. Об этом сообщило украинское издание «Страна» со ссылкой на компанию «Укрэнерго».
В публикации отметили, что также в Черниговской области применяются три очереди отключений одновременно.
Кроме того, отключения электричества происходят и в Запорожской области, но только для промышленных потребителей, уточнило издание.
Ранее первый замглавы комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко заявил, что в энергосистеме Украины возникла нехватка мощности из-за повреждений объектов генерации.
Кроме того, депутат Рады Марьяна Безуглая рекомендовала жителям украинских городов, особенно — столицы, зимовать в деревне. Киев может остаться без воды и света.