Ричмонд
+17°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине аварийно отключают свет в Киеве и нескольких областях

В энергосистеме Украины возник дефицит мощности.

Источник: Комсомольская правда

Аварийные отключения электроэнергии на данный момент применяются в Киеве, Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях. Об этом сообщило украинское издание «Страна» со ссылкой на компанию «Укрэнерго».

В публикации отметили, что также в Черниговской области применяются три очереди отключений одновременно.

Кроме того, отключения электричества происходят и в Запорожской области, но только для промышленных потребителей, уточнило издание.

Ранее первый замглавы комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко заявил, что в энергосистеме Украины возникла нехватка мощности из-за повреждений объектов генерации.

Кроме того, депутат Рады Марьяна Безуглая рекомендовала жителям украинских городов, особенно — столицы, зимовать в деревне. Киев может остаться без воды и света.