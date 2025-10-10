«Приближаемся к решению по активам, и я благодарю всех, кто помогает. Это абсолютно справедливо», — заявил глава киевского режима.
Ранее Life.ru сообщал, что Евросоюз вряд ли согласует изъятие активов РФ для Украины в октябре. Договорённостей о финансировании Украины на 175 млрд евро находится под угрозой срыва.
