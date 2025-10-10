«Оказали очень плохую услугу». Лукашенко считает, Трамп может обидеться, не получив Нобелевскую премию мира

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, почему президент США Дональд Трамп может обидеться на Нобелевский комитет, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Так, в Душанбе Лукашенко, комментируя вручение Нобелевской премии мира, сказал, что ее следовало вручить американскому лидеру.
— Глупость полная. Трамп заслужил эту Нобелевскую премию, ему надо было отдавать, — подчеркнул он.
Белорусский президент сказал, что были все причины, чтобы лауреатом Нобелевской премии мира стал Дональд Трамп. И добавил, что в последнее время Нобелевская премия присуждалась «вообще лишь бы кому».
— Вспомните президента США (Барак Обама получил Нобелевскую премию мира в октябре 2009-го. — Ред), который вообще ничего не сделал. Стал президентом — получил эту премию, — прокомментировал лидер республики.
А в продолжение Лукашенко подчеркнул, что Трамп при этом немало сделал для мира. И сказал, что Нобелевский комитет своим решением оказал «очень плохую услугу» мирному процессу в разных точках мира.
— Трамп может обидеться, — предупредил глава Беларуси.
Резюмируя же, Александр Лукашенко сказал, что Нобелевскому комитету следовало дать премию мира американскому президенту «на перспективу».
— Абсолютно убежден, что со всех позиций и особенно на перспективу, чтобы Трампа можно было бы «привязать» к мирному процессу надо было давать ему эту премию, — заключил белорусский президент.
Еще Александр Лукашенко раскрыл детали закрытой встречи глав СНГ.
Также глава Беларуси сделал заявление о восстановлении СССР в 2025 году.
И мы писали, что Александр Лукашенко сказал скоординировать военное сотрудничество в СНГ: «Не сунет нос никто». Также белорусский президент экспромтом предложил план действий для СНГ.
А пресс-секретарь Наталья Эйсмонт раскрыла планы Лукашенко на декабрь 2025 года.