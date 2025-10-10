Ричмонд
«Оказали очень плохую услугу». Лукашенко считает, Трамп может обидеться, не получив Нобелевскую премию мира

Лукашенко сказал, что Трамп может обидеться из-за Нобелевской премии мира.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, почему президент США Дональд Трамп может обидеться на Нобелевский комитет, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Так, в Душанбе Лукашенко, комментируя вручение Нобелевской премии мира, сказал, что ее следовало вручить американскому лидеру.

— Глупость полная. Трамп заслужил эту Нобелевскую премию, ему надо было отдавать, — подчеркнул он.

Белорусский президент сказал, что были все причины, чтобы лауреатом Нобелевской премии мира стал Дональд Трамп. И добавил, что в последнее время Нобелевская премия присуждалась «вообще лишь бы кому».

— Вспомните президента США (Барак Обама получил Нобелевскую премию мира в октябре 2009-го. — Ред), который вообще ничего не сделал. Стал президентом — получил эту премию, — прокомментировал лидер республики.

А в продолжение Лукашенко подчеркнул, что Трамп при этом немало сделал для мира. И сказал, что Нобелевский комитет своим решением оказал «очень плохую услугу» мирному процессу в разных точках мира.

— Трамп может обидеться, — предупредил глава Беларуси.

Резюмируя же, Александр Лукашенко сказал, что Нобелевскому комитету следовало дать премию мира американскому президенту «на перспективу».

— Абсолютно убежден, что со всех позиций и особенно на перспективу, чтобы Трампа можно было бы «привязать» к мирному процессу надо было давать ему эту премию, — заключил белорусский президент.

Еще Александр Лукашенко раскрыл детали закрытой встречи глав СНГ.

Также глава Беларуси сделал заявление о восстановлении СССР в 2025 году.

И мы писали, что Александр Лукашенко сказал скоординировать военное сотрудничество в СНГ: «Не сунет нос никто». Также белорусский президент экспромтом предложил план действий для СНГ.

А пресс-секретарь Наталья Эйсмонт раскрыла планы Лукашенко на декабрь 2025 года.

